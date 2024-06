Die 24 h von Le Mans live im TV, Stream und Ticker

Am Wochenende blicken wieder alle Motorsport-Fans nach Le Mans, wenn die 92. Auflage des prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennens stattfindet. Start ist am Samstag um 16.00 Uhr.

Wer kann Porsche stoppen?

In Le Mans fahren an diesem Wochenende 62 Wagen um den Sieg mit, unter ihnen auch die aktuellen Tabellenführer Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor im Porsche 963.

Der Deutsche Lotterer strebt dabei seinen 4. Triumph in Le Mans an. Für Porsche geht es um den 20. Gesamtsieg bei dem legendären Rennen, für das mehr als 320.000 Zuschauer erwartet werden. Den Startschuss gibt am Samstag niemand geringeres als Frankreichs Fußball-Ikone Zinédine Zidane. SPORT1 wird in einem Artikel-Ticker vom legendären Rennen berichten.