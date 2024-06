Kultstätte Le Mans - der Ort, an dem Michael Schumacher erstmals alle verblüffte

In jenem Jahr trat Michael Schumacher das erste und gleichzeitig letzte Mal in Le Mans an. Knapp zwei Monate vor seinem grandiosen Formel-1-Debüt in Spa wollte der Mercedes-Werkspilot mit einem silbernen Sauber-Mercedes C11 gemeinsam mit seinen Teamkollegen Karl Wendlinger und Fritz Kreutzpointner unbedingt den Sieg.