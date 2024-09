Wie schneidet Schumacher in Fuji ab? Die WEC aus Fuji LIVE im TV und Stream

Die WEC gastiert im japanischen Fuji. Am Fuße des Vulkans steigt in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit das 6-Stunden-Rennen, Mick Schumacher startet von weit hinten. SPORT1 zeigt das Rennen live.

Am 15. September steigt im japanischen Fuji das siebte Langstrecken-Rennen der WEC-Saison. Am Fuße des Vulkans in Fuji wird sechs Stunden lang gefahren - und SPORT1 ist in der heißen Phase live dabei.