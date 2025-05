Mick Schumacher bekommt neuen Mentor

Müller ist selbst aktiver GT3-Pilot für Ford und kennt den Langstreckensport wie seine Westentasche. In der IMSA gewann er unter anderem 2011 die ALMS-Gesamtwertung und feierte 2017 einen Klassensieg in Daytona.

„Ich bin ein Teil des Teams“

Müller bei Motorsport-Magazin über seine Rolle: „Ich stehe Mick in beratender Funktion zur Seite. Mick hat weiterhin sein Team um sich herum, und ich bin ein Teil davon. Wir haben uns im letzten Jahr zusammengesetzt – und jetzt passt es auch zeitlich.“ In Spa und bereits zuvor in Katar war Müller an der Strecke.