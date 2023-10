Nach Evans-Crash: Rovanperä vor WM-Gewinn

Der 34-Jährige muss angesichts von 31 WM-Punkten Rückstand bei der Rallye durch Deutschland, Österreich und Tschechien mehr Zähler als sein Teamkollege Kalle Rovanperä sammeln, um die WM-Entscheidung bis zum Saisonfinale in Japan zu vertagen. Dies ist nun nur noch möglich, wenn Rovanperä selbst die Punkteränge verpasst und Evans am Sonntag mit repariertem Auto bei der sogenannten Powerstage mehr Punkte sammeln kann als Rovanperä. Bis zu fünf Punkte werden dann on top vergeben.