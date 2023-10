Rovanperä zum zweiten Mal Rallye-Weltmeister

Die abschließende Power Stage am Sonntagnachmittag, bei der bis zu fünf Extrapunkte verteilt werden, hat für Rovanperä damit ebenso nur noch statistischen Wert wie die letzte Rallye des Jahres Mitte November in Japan.

Sein letzter WM-Verfolger, Toyota-Teamkollege Elfyn Evans, hätte die Rallye durch Tschechien, Österreich und Deutschland vor Rovanperä beenden müssen, um den Rückstand von 31 Punkten zu reduzieren. Dies war beim Start am Sonntag nur noch rechnerisch möglich, nachdem der Brite Evans tags zuvor bei der elften Wertungsprüfung im Bayerischen Wald von der Strecke abgekommen und mit seinem Rennwagen gegen ein Scheunentor geprallt war. Am Sonntagmorgen ging er wieder an den Start, um im Falle eines Ausscheidens von Rovanperä in der Power Stage zur Stelle zu sein.