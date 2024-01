Audi am Ziel: Sainz gewinnt Rallye Dakar

Mit 61 Jahren ist Sainz der älteste Sieger der Geschichte. Im Kampf um den Gesamtsieg hatte er auch vom Pannenpech seines schärfsten Konkurrenten Sebastien Loeb profitiert. Bis zur vorletzten Etappe hatte der Rekordweltmeister auf Frankreich im Prodrive immensen Druck ausgeübt und mit vier Tagessiegen geglänzt. Ein Aufhängungsbruch am linken Vorderrad kostete Loeb am Donnerstag jedoch mehr als eine Stunde und die Hoffnung auf seinen ersten Dakar-Sieg.

Audi war im Jahr 2022 mit dem elektrisch angetriebenen RS Q e-tron erstmals an den Start gegangen. Bei allen drei Teilnahmen setzten die Ingolstädter auf volle Routine am Lenkrad: Neben Sainz fuhren auch Dakar-Rekordsieger Stephane Peterhansel und der frühere DTM-Champion Mattias Ekström für die Ingolstädter, die im kommenden Jahr nicht in die saudische Wüste zurückkehren werden. Audis voller Fokus gilt nun dem Formel-1-Einstieg 2026.