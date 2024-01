Audi dominiert Dakar: Ekström siegt - Sainz baut Führung aus

Für Ekström war es bei der 46. Austragung des Wüstenklassikers bereits der zweite Tageserfolg, schon beim Prolog am 5. Januar hatte er in Saudi-Arabien triumphiert. Damit zeigte der Schwede eine starke Reaktion, nachdem er am Vortag aufgrund eines Schadens an der Hinterachse seine eigenen Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben musste.