Ohne Rovanperä: Auftakt der Rallye-WM in Monte Carlo

WM-Auftakt ohne den Weltmeister: Wenn am Donnerstag bei der Rallye Monte Carlo der Startschuss in die 52. Saison ertönt, ist Titelverteidiger Kalle Rovanperä nicht dabei - zumindest vorerst. Der erst 23-jährige Finne tritt nach zwei Titeln in Folge als "Teilzeitkraft" kürzer, teilt sich das dritte Auto des Toyota-Werksteams mit Sebastien Ogier.

In Monaco sitzt der achtmalige Champion aus Frankreich am Lenkrad, Rovanperä gibt sein WRC-Saisondebüt bei der zweiten Rallye in Schweden. Ogier peilt seinen bereits neunten Sieg bei der "Monte" an.