Rallye Dakar: Loeb verkleinert Rückstand auf Sainz

Der Etappensieg war weder für Loeb noch für Sainz in Sichtweite, er ging an den Franzosen Guerlain Chicherit im Toyota. Loeb beendete den Tagesabschnitt als 17., acht Plätze vor Sainz. Bester Fahrer im Audi-Hybridrennwagen war Dakar-Rekordchampion Stephane Peterhansel auf Rang 16.

Weiter geht es am Donnerstag mit der wohl vorentscheidenden elften Etappe von Al-Ula nach Yanbu am Roten Meer, wo die 46. Ausgabe der Dakar am Freitag endet. Auf den 480 Wertungskilometern fürchten die Favoriten Reifenschäden. Für Audi spricht dabei das Kollektiv, denn Loeb ist auf sich alleingestellt: Der Teamkollege des 49-Jährigen, Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah, war am Dienstag ausgestiegen.