Olympia 2021, Handball: Deutschland - Frankreich im Liveticker

DHB-Kapitän Gensheimer wird heute vor allem im Fokus stehen. Der 34-Jährige ist derzeit ein wenig das Sorgenkind in der deutschen Mannschaft. Bislang kommt der Linksaußen in Tokio nicht richtig in Fahrt - wie auch schon bei der WM in Ägypten. Gegen Argentinien saß Gensheimer lange auf der Bank, bis er die Rote Karte sah, nachdem er dem gegnerischen Torwart bei einem Siebenmeter an den Kopf geworfen hatte. Heute spielt der Kapitän von Beginn an.