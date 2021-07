Olympia 2021: Wird Uwe Gensheimer zur Belastung für das DHB-Team?

Ex-Profi Christian Schwarzer zeigte sich im Gespräch mit SPORT1 über die Aktion dagegen vor allem verwundert: „Solche Dinge können immer mal passieren. Es ist natürlich ärgerlich, wenn so etwas bei einem Länderspiel-Jubiläum passiert. Ich finde es ein bisschen untypisch, weil das gar nicht Uwes Wurfposition ist. Er hat ja so viele tolle Wurfvariationen drauf. Ich habe es selten gesehen, dass er so einen Wurf am Kopf, über dem Kopf, in der Nähe des Torwarts macht. Normalerweise wählt er andere Optionen.“