Olympia: Florian Wellbrock über Medaillenchancen, Sarah Köhler und Corona

Wellbrock: Ich war ein bisschen traurig, weil ich mich gut in die Lage reinversetzen kann, wie es für einen Hochleistungssportler ist, wenn man kurz vor einem Top-Event so schwer erkrankt. Ich habe Genesungswünsche ausgerichtet, aber bewusst auf irgendwelche Nachfragen verzichtet, wie es ihm geht, wie der aktuelle Stand ist. Ich wollte nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise hätte gehässig rüberkommen können.