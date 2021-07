Olympia: Malaika Mihambo über Tokio, Carl Lewis, Medaillenchancen

Mihambo: Mit einem guten Gefühl. Es ist schade, dass der letzte Wettkampf nicht so optimal lief. Allerdings haben die Bedingungen auch nicht mitgespielt, weil es kühl und windig war. Trotzdem weiß ich, dass ich hart trainiert und sehr viele Wettkämpfe in kürzester Zeit bestritten habe. Das sind Reize, die verarbeitet werden müssen – und dafür braucht es jetzt ein bisschen Pause, damit ich zum Saisonhöhepunkt fit bin. Der Wettkampf in Gateshead war aus dem Training heraus – und deshalb völlig in Ordnung. Ich weiß, was ich drauf habe und dass ich mehr zeigen kann, als es mir bislang gelungen ist. Ich fahre also mit einem guten Gefühl nach Tokio.( NEWS: Alles zur Leichtathletik )