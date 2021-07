Olympia: Ringer Frank Stäbler kämpft für Medaillen-Traum um sein Leben

Damals habe er auch ein Erlebnis mit Usain Bolt gehabt: "Wer am Club-Eingang eine Akkreditierung oder Medaille vorzeigen konnte, der ist direkt zum VIP-Eingang geleitet worden. An einem Abend stand ich dadurch plötzlich in einem abgetrennten Bereich, in dem Bolt am Tag seines Olympiasieges den DJ gemacht und mit Champagner herumgespritzt hat. So haben wir miteinander gefeiert", erzählte der Ringer und ergänzte: "Das waren unvergessliche Momente."