Vor Olympia: Basketballer der USA verlieren ihre Aura

Denn bereits am Sonntag hatten sie völlig überraschend gegen Nigeria verloren - das Land, das die US-Stars bei den Olympischen Spielen 2012 in London noch mit 156:73 abgefertigt hatten. Der letzte Vergleich vor fünf Jahren ging mit 43 Punkten Vorsprung an die USA. Nun setzte es die erste Niederlage gegen ein afrikanisches Team überhaupt.