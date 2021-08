Malaika Mihambo im SPORT1-Interview: "Das ging mir nahe"

Malaika Mihambo: Es stand einiges an, das stimmt. In Tokio selbst war so viel drumherum, mit Interviews und Siegerehrung, dass ich tatsächlich nicht viel Zeit hatte. Ich konnte ein Mal ins Stadion gehen, um mir ein paar Wettkämpfe anzuschauen. Es war aber schon ein sparsames olympisches Erlebnis. Ich habe mich aber darüber gefreut und als ich wieder in Deutschland war, habe ich mir drei Tage lang eine Auszeit genommen. Da hatte ich Zeit das Ganze zu verarbeiten und jetzt kann ich wieder gestärkt an den Start gehen.