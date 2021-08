Malaika Mihambo: Olympiasieg fühlt sich "immer noch sehr fremd an"

Auch wegen der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkungen plant Mihambo, ihren Trainingsmittelpunkt mittelfristig weiter in der Heimat zu haben und nicht beim früheren Leichtathletik-Superstar Carl Lewis in den USA. "Ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit mit Weitsprung-Bundestrainer Uli Knapp, wir sind auf einer Wellenlänge", sagte sie: "Ich werde in der Region bleiben, trotzdem will ich auch mal andere Trainingszentren kennenlernen. Houston ist auf dem Programm, aber im Moment nicht möglich."