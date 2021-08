Olympia 2021, Basketball: Deutschland verliert vs Slowenien mit Doncic

Gegen Europameister Slowenien verloren die Deutschen am Dienstagmorgen in ihrem ersten Olympia-Viertelfinale seit 29 Jahren deutlich mit 70:94 (37:44). Somit geht es ohne das Team von Bundestrainer Henrik Rödl in den Kampf um Edelmetall, der am Donnerstag mit dem Halbfinale beginnt.