Olympia 2021: Deutsche Frauen um Mihambo senden Zeichen

In vielen olympischen Sportarten gibt es nach wie vor ein weibliches Nachwuchsproblem, auch bei der öffentlichen Wahrnehmung spielen Mann und Frau nicht in der gleichen Liga. “Mit Ausnahme Olympischer Spiele erhalten Athletinnen in der Sportberichterstattung durchschnittlich nur zehn Prozent der medialen Aufmerksamkeit”, sagte Petra Tzschoppe, Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).