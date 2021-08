Olympia 2021: Nils Schumann über deutsche Bilanz in Tokio

Schumann: Die Ergebnisse bei Olympia sind immer auch ein Spiegelbild dessen, was in den Jahren zuvor in den Sport finanziell investiert wird. Aber es ist auch ein Spiegelbild dessen, welchen Stellenwert der Leistungssport in der Gesellschaft hat. Bereits als ich noch aktiv als Läufer am Start war, habe ich schon gesagt, dass sich die Leichtathletik in einem Abwärtstrend befindet. Der hat sich fortgesetzt.