Olympia 2021: Xander Schauffele holt Gold im Golf - Start für Deutschland war möglich

Sein Vater Stefan, geboren in Deutschland und später in die USA ausgewandert, war in den frühen 1980ern ein hoffnungsvoller Zehnkämpfer, ehe sein Auto vom Fahrzeug eines Betrunkenen getroffen wurde. Stefan Schauffele erlitt schwere Verletzungen, unter anderem erblindete er auf dem linken Auge. Die Karriere war vorbei, die großen Olympiaträume platzten.