Nach Olympia-Skandal: Moderner Fünfkampf wohl künftig ohne Reiten

„Es muss sich etwas ändern, sie müssen handeln“, sagte Raisner dem SID am Dienstag. Sie „liebe das Reiten“, und „von der Tradition her gehört Reiten zum Modernen Fünfkampf, aber wenn sich die Gesellschaft wandelt und das Reiten nur für negative Publicity sorgt“, schade dies dem Sport eher. Einen Tausch hin zum Radsport bringe aber „einschneidende Veränderungen“ mit sich, sagte Raisner, mit vielen Folgen für das Training: „Wenn man so eine krasse Änderung macht, zerstört man eine ganze Generation von Sportlern.“