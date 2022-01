Coronatests in Peking: CT-Wert von 40 auf 35 gesenkt

Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), hatte in der Angelegenheit bereits eine grundsätzliche Lösung in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk äußerte er die Hoffnung, der CT-Wert werde bei den Spielen in einen Bereich „um die 35, um die 32″ gesenkt.