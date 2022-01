Olympia, Biathlon: Franziska Hildebrand nicht nominiert - Weidel und Hinz beziehen Stellung

Nun haben sich auch zwei ihrer Teamkolleginnen zum Streitfall geäußert. „Ich habe die Diskussionen rund um Franzi Hildebrand natürlich mitbekommen. Ich war in Antholz aber nicht dabei. Die Richtlinien sind so, da kann man nichts tun. Ich bin nicht diejenige, die entscheidet“, erklärte Vanessa Hinz in einer digitalen Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm.