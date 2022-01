Biathlon: Anna Weidel statt Franziska Hildebrand bei Olympia - folgt das böse Erwachen?

Dass Weidel, die Anfang Januar beim Sprint in Oberhof gestürzt war und in Ruhpolding anschließend nicht an den Start ging, läuferisch derzeit nicht konkurrenzfähig ist, bestätigte sich in Antholz auch in der Staffel am Samstag auf fast schon erschreckende Weise. Die deutsche Startläuferin übergab als 16. von 21 Staffeln - und das, obwohl sie mit drei Nachladern am Schießstand ordentlich abgeschnitten hatte.