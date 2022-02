Olympia 2022, Biathlon: Männer-Sprint ohne Lesser

Philipp Nawrath, der in der Mixed-Staffel beim Olympia-Auftakt mit nur zwei Nachladern und der drittbesten Laufzeit überzeugt hatte, will im Sprint erstmals in einem olympischen Einzel-Rennen angreifen. „Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass man diesen langen Wettkampf nicht in den Beinen hat“, sagte Nawrath, der beim Einzel ausgesetzt hatte. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)