Olympia 2022: DSV-Präsident Steinle zieht positives Olympia-Fazit - "Ziele erreicht"

Als positive Überraschung hob Steinle den Skilanglauf hervor, in dem Katharina Hennig und Victoria Carl Gold im Teamsprint und die Frauen-Staffel zudem Silber gewonnen hatten. „Sensationell, was die Mädels da geleistet haben. Der deutsche Skilanglauf befindet sich in einem Aufwärtstrend“, sagte Steinle. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)