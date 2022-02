Olympia: Nordische Kombination: Frenzel aus der Quarantäne entlassen - Start dennoch unsicher

Frenzel hofft nun auf einen Einsatz am Donnerstag in der Staffel, dort kann er als erster Kombinierer der Geschichte seine vierte olympische Goldmedaille holen. „Die Gesundheitschecks sind sehr positiv verlaufen. Die Ärzte haben ein Go gegeben, mich zu belasten“, sagte Frenzel, der allerdings erst am Mittwoch erstmals auf die Schanze kann. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)