Knallhart ehrliche Worte: Biathlet Erik Lesser zieht bitteres Olympia-Fazit

Lesser hatte bereits angekündigt, bei den Spielen in vier Jahren in Mailand/Cortina d‘Ampezzo nicht mehr an den Start zu gehen. Für den abschließenden Massenstart am Freitag hat er sich nicht qualifiziert. In Pyeongchang hatte Lesser Bronze mit der Staffel geholt, 2014 in Sotschi gewann er Silber im Team sowie im Einzel-Rennen. Er blicke trotz aller Ernüchterung in China „sehr stolz und zufrieden auf meine olympische Karriere“ zurück. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)