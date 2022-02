Olympia Biathlon LIVE: Staffel der Männer mit Doll, Lesser im LIVETICKER bei SPORT1

Für Erik Lesser wird das Rennen dabei auf jeden Fall ein besonderes sein. Zum letzten Mal in seiner Karriere geht er bei den Olympischen Spielen an den Start. „Ich hoffe, das beflügelt mich ein bisschen und hemmt mich nicht so sehr“, sagte der 33-jährige Thüringer. Gemeinsam mit Roman Rees, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Nawrath peilt er Edelmetall an.