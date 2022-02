Olympia Eishockey LIVE: Kanada lässt Deutschland keine Chance im LIVETICKER bei SPORT1

Die ersten 20 Minuten sind vorbei und es sieht alles andere als gut aus für Deutschland. Auf der Anzeigentafel prangt ein 0:3-Rückstand, dabei waren die Kufencracks in so ziemlich allen Belangen unterlegen. Auch mehrere Powerplays blieben ohne Erfolg. Bundestrainer Söderholm muss sein Team in der Pause nun richtig einstellen, völlig unschlagbar mutet der Gegner nämlich eigentlich nicht an.