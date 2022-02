Olympia: Eric Frenzel reagiert auf Blut-Verdacht - Zusammenbruch bei Silber-Erfolg in der Nordischen Kombination

Der Kombinierer holte am Donnerstag mit der Staffel hinter dem Team aus Norwegen Silber, Bronze ging an Japan. Frenzel, der nach seiner Ankunft in China positiv auf das Coronavirus getestet worden war, brach im Ziel angekommen völlig ausgepumpt und entkräftet zusammen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)