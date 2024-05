Zwei deutsche Sprintstaffeln lösen direkt das Olympia-Ticket

Die 4x100m-Staffel der Frauen um Europameisterin Gina Lückenkemper und die 4x400m-Staffel der Männer haben am ersten Tag der World Relays auf den Bahamas das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. Die weiteren drei Staffeln des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) erhalten am Sonntag (Ortszeit) noch eine Chance.

{ "placeholderType": "MREC" }

Louise Wieland (Hamburg), Lisa Mayer (Wetzlar), Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) gewannen ihren Vorlauf in 42,72 Sekunden. Über die 4x400m erreichten Manuel Sanders (Dortmund), Jean Paul Bredau (Potsdam), Marc Koch und Emil Agyekum (beide Berlin) in ihrem Vorlauf in 3:01,25 Minuten den zweiten Platz.

Am Samstag sicherten sich die beiden besten Teams in jedem der vier Vorläufe pro Disziplin Plätze für die Finalläufe am Sonntag und damit auch die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August).

"Unser Ziel ist es, uns mit allen fünf Staffeln für die Olympischen Spiele zu qualifizieren", hatte der deutsche 100-m-Rekordhalter Julian Reus, mittlerweile Teammanager Sprint/Staffeln beim DLV, vor der Reise nach Nassau gesagt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutschen Staffeln über 4x100m (Männer), 4x400m (Frauen) und die Mixed-Staffel über 4x400 m müssen am Sonntag (Ortszeit) nachsitzen und in der Zusatzrunde antreten, in der sich die beiden besten Teams aus jedem der drei Vorläufe ebenfalls für Paris qualifizieren.

Nach der Qualifikation von 14 Mannschaften pro Disziplin in Nassau werden die verbleibenden zwei Plätze für Olympia in jeder Disziplin auf der Grundlage der Bestenlisten während des Qualifikationszeitraums (31. Dezember 2022 bis 30. Juni 2024) vergeben.