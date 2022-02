Olympia: Ester Ledecka kann ihren historischen Doppelerfolg von Pyeongchang 2018 in Peking wiederholen

Überhaupt konnte erst eine Frau in verschiedenen Disziplinen die höchsten olympischen Weihen erringen. Die für die damalige Sowjetunion startende Anfissa Anatoljewna Reszowa gewann 1988 in Calgary Gold im Langlauf mit der Staffel, ehe sie 1992 in Albertville den Biathlon-Sprint und 1994 in Lillehammer mit der Biathlonstaffel triumphieren konnte.