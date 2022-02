Olympia: Höfl-Riesch bewertet Shiffrin-Drama und Chancen für Sieg-Comeback

Sie war eine der tragischen Figuren der Olympischen Spiele: Ski-Superstar Mikaela Shiffrin wollte in Peking eigentlich ihre nächsten Goldmedaillen einsammeln. Stattdessen folgte ein Fiasko: Aus im Slalom, Riesenslalom und in der Kombination, keine Medaillenchance im Super G und in der Abfahrt.