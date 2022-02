Olympia in Peking: Verkommen Olympische Winterspiele zur Corona-Lotterie?

Beim Skispringen der Frauen wird Katharina Althaus am Samstag, wenn es bereits um Medaillen geht, als plötzliche Top-Favoritin in den Wettbewerb von der Chance gehen. Die Dominatorin Maren Lundby verzichtet auf die Teilnahme und mit der Österreicherin Marita Kramer zog die bisherige Favoritin eine Niete in der Corona-Lotterie - sie wurde positiv getestet.