Kein Start für Frenzel und Weber am Mittwoch - Faißt reist nach

Pecher übte zudem Kritik an der Unterbringung im Corona-Hotel. "Als ich die ersten Videos von Eric bekommen habe, war ich ein bisschen erstaunt. Ich habe ihn mental noch nie in so einer Situation erlebt, und ich kenne ihn lange. Ich sage mal so: Es war nicht gerade ein Grand-Hotel", sagte er. Weber habe sich daher im eigenen Teamhotel isoliert. "Auch Terence sollte ins Hotel. Nach den Bildern habe ich mich aber massiv gewehrt", so Pecher.