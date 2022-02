Olympia: Jens Weißflog äußert sich zum Skisprung-Drama um Katharina Althaus

Soweit wollte Weißflog nicht gehen. „Der Sport hat sich etabliert und die Leistung wird von allen geachtet“, sagte er und fügte hinzu: „Ich will nicht sagen, dass es Werbung ist, aber diese unglückliche Geschichte setzt den Fokus auf eine Sportart, die sonst vielleicht nicht so in den Medien ist - allerdings einen unglücklichen Fokus.“