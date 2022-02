Olympia-Superstar Nils van der Poel - so kontrovers ist Schwedens Eisschnelllauf-Star

„Die Olympischen Spiele sind großartig, sie sind ein fantastisches Sportereignis, weil sie die Welt vereinen und weil die Nationen sich treffen“, holte er im Gespräch mit Sportbladet aus: „Aber das tat auch Hitler, bevor er Polen überfiel, und auch Russland, bevor es in die Ukraine einmarschierte.“ Es sei „unverantwortlich“, die Spiele an so ein Land zu vergeben.