Olympia: Zoff im italienischen Alpin-Team - Mutter von Brignone kritisiert Goggia

„Man weiß ja auch, dass Sofia Goggia nicht unbedingt die allerbeste Freundin von Federica Brignone ist, die eine sehr große Kontrahentin wiederum für Mikaela Shiffrin ist in der Kombination“, analysierte Felix Neureuther in der ARD: „Da kann ich mir schon vorstellen, dass Sofia Goggia gesagt hat: ‚Weißt du was, ich gebe mal der Mikaela meine Ski, damit sie in der Abfahrt schneller ist und die Medaille oder Gold gewinnt.‘“