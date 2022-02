Ski alpin: Teamwettbewerb auf Sonntag verschoben

Der berüchtigte Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo sorgt für eine Verschiebung der letzten Entscheidung bei den Skirennläufern. Der wegen heftiger Böen zunächst mehrmals verlegte und am Samstag letztlich abgesagte Team-Event soll nun am Sonntag (9.00 Uhr OZ/2.00 Uhr MEZ) ausgetragen werden. Das gaben die Organisatoren bekannt.