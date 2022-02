Olympia 2022: Dopingjäger erhebt wegen Kamila Walijewa schwere Vorwürfe

Der CAS hatte am Montag Walijewas Teilnahme an der am Dienstag in Peking beginnenden Einzelkonkurrenz trotz einer positiven A-Probe der Athletin von Ende Dezember erlaubt. Angesichts der vielen ungeklärten Umstände hatten die CAS-Richter für den Fall einer womöglich verfrühten Sperre von Walijewa einen "irreparablen Schaden" befürchtet.