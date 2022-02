"Unzumutbare" Quarantänebedingungen: DOSB bemüht sich um Verbesserungen

Alle positiv getesteten Athleten brauchen zwei negative Tests innerhalb von 24 Stunden oder drei Tests mit einem CT-Wert höher als 35, um die Quarantäne verlassen zu können. Ob sie dann wieder in die Wettbewerbe einsteigen, entscheidet sich in Absprache mit den Ärzten. Dabei gilt: "Safety first", sagte DOSB-Arzt Bernd Wolfarth: "Wenn die Quarantäne formal beendet ist, werden sie klinisch untersucht, und dann wägen wir im Einzelfall ab, wie das Return-to-play-Protokoll aussieht."