Walijewa in Moskau begeistert empfangen

Walijewa, ganz in Schwarz gekleidet, nickte höflich, bahnte sich aber wortlos und schnell ihren Weg zum Ausgang. Einige Fans hielten gebastelte Pappen und Banner in die Höhe. „Du bist eine Fee“ oder „Kamila, du bist so ein kluges Mädchen“ war darauf zu lesen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)