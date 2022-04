IOC bezeichnet Russland und Belarus erstmals als Aggressoren

In einer Mitteilung über den gemeinsamen Besuch von IOC-Präsident Thomas Bach mit dem ukrainischen Sportminister Wadim Guttsait und dem ukrainischen IOC-Mitglied Sergej Bubka bei in der Schweiz trainierenden Sportlern aus der Ukraine bezeichnete das IOC das Kriegsgeschehen als Folge „des Einmarsches der russischen Armee in die Ukraine mit Unterstützung von Belarus“.