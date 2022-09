Trotz Bedenken! Paris hält an Olympia-Eröffnungsfeier auf der Seine fest

Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2024 in Paris wollen trotz Sicherheitsbedenken an der Eröffnungsfeier auf und entlang der Seine festhalten. „Alle Ampeln stehen auf Grün“, sagte ein Berater von Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch. Die Idee zu begraben, sei „nie“ ein Thema gewesen.