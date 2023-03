Russland-Konlikt im IOC: Was passiert mit Putin-Vertrauten Issinbajewa?

Die zweimalige Stabhochsprung-Olympiasiegerin und enge Putin-Vertraute gehört seit 2003 der russischen Armee an und wurde 2019 zum Major befördert.

Olympischer Ethikrat entscheidet über Issinbajewas Zukunft

IOC-Präsident Thomas Bach kündigte am Donnerstag an, dass die Ethikkommission unter dem Vorsitz des früheren UN-Generalsekretärs Ban Ki-Moon sich mit der Frage beschäftigen werde.

DOSB-Boss appelliert an Verbände

So groß war selbst über Bach das Entsetzen noch nie

Die Kommission werde bewerten, welche „Auswirkungen die Empfehlungen und strikten Bedingungen für die Teilnahme von Athletinnen und Athleten mit russischem und belarussischem Pass auf IOC-Mitglieder in Russland“ haben könnten, sagte Bach.

Bach präzisierte am Mittwoch, man müsse „einen Unterschied machen zwischen dem obligatorischen Militärdienst, den es in Russland für alle Männer für ein Jahr gibt, und dem danach, bei dem jemand nach freiem Willen in der Armee oder einem ähnlichen Dienst dient“.