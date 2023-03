Entsetzen über Thomas Bach: "Goldmedaille für Feigheit und Heuchelei"

Thomas Bach hatte mit Gegenwind gerechnet, doch was am Morgen nach dem „Tag der Schande“ auf ihn einprasselte, sucht auch in der Ära des umstrittenen Sportfunktionärs aus Würzburg seinesgleichen. Politiker, Medien und Sportler aus den westlich geprägten Teilen der Welt reagierten mit Wut und Entsetzen auf die IOC-Entscheidung in der Russland-Frage .

„Hohn und Spott für die Opfer dieses Krieges“

Olga Charlan, als Fechterin ein Star in ihrer Heimat, ist am Boden zerstört. „Alle reden von den Russen. Die haben alles. Training in den besten Hallen, in ihren Riesenpalästen in Russland. Ein friedliches Leben im Familienkreis“, sagte die Olympiasiegerin der FAZ: „Bei ihnen geht es um die Möglichkeit anzutreten. Bei uns geht es ums Überleben.“