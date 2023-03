IOC-Entscheidung: Ukraine zufrieden mit Teilerfolg

Die Ukraine wertet den Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees in der Russland-Belarus-Frage als Teilerfolg auf dem Parkett der internationalen Sportpolitik.

Präsident Thomas Bach hatte die Empfehlung der IOC-Exekutive an die Weltverbände zur Wiedereingliederung der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten unter bestimmten Bedingungen verkündet, eine Entscheidung über deren Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris allerdings zurückgestellt.